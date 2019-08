Das Sommerhaus der Stars ist für Kate Merlan und Benjamin Boyce (50) kein Zuckerschlecken! Das Reality-TV-Sternchen und der Ex-Caught in the Act-Star haben in dem Promiformat so ihre Probleme. Im Gegensatz zu den anderen sieben Paaren machen sie in der portugiesischen Finca einen recht unharmonischen Eindruck und geraten bei den Spielen häufig aneinander: Jetzt erklärte Kate, warum sie und ihr Partner sich so oft in die Wolle kriegten.

Im Promiflash-Interview verriet die 31-Jährige ganz offen: "Wir sind charakterlich sehr verschieden. Das kann man im Alltag ein bisschen besser hinkriegen. In so einer angespannten Situation, da will man sein Bestes geben. Ich bin da wirklich an meine Grenzen gegangen. Ich war sehr hysterisch." Ben hingegen habe sich sehr zurückgehalten und eher mit Schweigen als mit Fürsorge geglänzt. Das habe die Rothaarige nur noch mehr auf die Palme gebracht. "Ich hätte mir einfach gewünscht, dass er intensiver für mich da ist", resümierte das Tattoo-Model.

Zudem sei der Druck wegen der anderen Teilnehmer im Haus noch größer gewesen, denn ihre Beziehung sei im Vergleich zu denen der anderen noch sehr frisch. "Da waren Paare, die schon viel, viel länger zusammen waren und anders miteinander umgegangen sind, weil sie mehr aufeinander eingespielt sind", meinte die Beauty. Das habe ihnen ihre eigenen Krisen noch deutlicher vor Augen geführt. Nach den Dreharbeiten ist der Beziehungsstatus von Kate und Ben aktuell ungewiss.

