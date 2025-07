Die Fans feiern Kate Merlans Ende bei "Villa der Versuchung"

Für Kate Merlan (38) war in der dritten Folge von Villa der Versuchung Schluss: Die Reality-TV-Bekanntheit, die in der Show vor allem durch ihren ausgiebigen Konsum auffiel, wurde von ihren Mitstreitern herausgewählt. Doch Fans des Formats scheinen ihr kaum nachzutrauern – ganz im Gegenteil: Unter einem Social-Media-Beitrag von Promiflash zeigt sich, dass viele Zuschauer froh über ihren Exit sind. Dort häufen sich Kommentare wie: "Kate ist raus, super!" oder "Bin froh, sie hatte wirklich keinen Mehrwert – aber das ist einfach meine Meinung." Ein weiterer Nutzer schreibt: "Ja, ich war so happy! Beste Folge ever heute. Endlich ist Kate raus!"

Dass die einstige Sommerhaus-Bewohnerin wenig Rückhalt in der Community hatte, zeigen nicht nur die hitzigen Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Auch das Ergebnis einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 22. Juli 2025, 13:15 Uhr] ist eindeutig: Von insgesamt 413 Lesern stimmten 392 (94,9 Prozent) dafür, dass es für Kate Zeit war, die Koffer zu packen, und sie kein großer Fan von ihr sind. Demgegenüber betonten nur 21 Teilnehmer (5,1 Prozent), traurig über ihr Aus zu sein und sie in der Show gefeiert zu haben.

Die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin zog schon in früheren TV-Formaten die Aufmerksamkeit auf sich. Bei Villa der Versuchung polarisierte sie erneut – diesmal mit ihrem auffälligen Konsumverhalten: Statt zu verzichten, präsentierte sie sich als "Konsumkönigin" und gönnte sich Luxusgüter wie ihre geliebte Cola. Das kam bei den anderen Kandidaten gar nicht gut an und führte schließlich zu einem dramatischen Showdown bei der Abrechnungszeremonie. Am Ende stand sie gemeinsam mit Georgina Fleur (35) auf der Abschussliste – doch Jasmin Herren (46) besiegelte Kates Schicksal. "Ich habe festgestellt, dass du charakterlich überhaupt nicht zu mir passt", erklärte die TV-Bekanntheit.

Kate Merlan, "Villa der Versuchung"-Teilnehmerin

Realitystar Kate Merlan

