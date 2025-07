Kate Merlan hetzt gegen ihre Villa-Mitstreiter: "Fake-Show"

Bei der Realityshow "Villa der Versuchung" hat die als "Konsumkönigin" betitelte Kate Merlan (38) vor Kurzem ihren Platz räumen müssen. Laut Mitbewohnerin Georgina Fleur (35) habe sie nicht ins Format gepasst und die Show falsch verstanden, was letztlich zu ihrem Ausscheiden führte. Nun meldet sich die 38-Jährige zu Wort und teilt im Gespräch mit Promiflash kräftig gegen ihre ehemaligen Mitstreiter aus. "Ich muss keine Fake-Show spielen wie einige andere", erklärt sie und wehrt sich gegen die Vorwürfe. "Hätte ich nicht ins Format gepasst, hätte ich nicht die meiste Sendezeit gehabt", betont sie selbstbewusst.

Kate nutzt die Gelegenheit, um ordentlich auszuteilen. Sie ist der Meinung, dass Authentizität in einem solchen Format entscheidend sei. "Wer auf Fake und super sparsam macht, ist halt auch ganz schnell langweilig", betont sie und unterstellt einigen Teilnehmern, in der Sendung nicht sie selbst gewesen zu sein. Gleichzeitig kritisiert sie, dass diese Fassade für die Show aufrechterhalten wurde, obwohl die Realität ihrer Einschätzung nach eine andere sei. Konkrete Namen nennt sie dabei nicht, doch ihre Kritik scheint gezielt gegen bestimmte Mitstreiter gerichtet zu sein.

Privat ist die Reality-TV-Kandidatin keine Unbekannte in deutschen Fernsehsendern und hat sich durch zahlreiche Formate im Rampenlicht einen Namen gemacht. In der Vergangenheit sorgte sie aber besonders mit ihrer prominenten Mitwirkung in Realityshows und ihrer unkonventionellen Art für Aufsehen. Kates freimütiges Auftreten verschaffte ihr viele Fans, aber auch Kritiker. Ihre direkte Art hat sie zu einer unverwechselbaren Figur in der Welt der Reality-TV-Sternchen gemacht. Doch wie so oft gibt es auch Schattenseiten: In der Villa stand Kate wegen ihrer Trink- und Essgewohnheiten in der Kritik, was offenbar nicht bei allen Bewohnern auf Verständnis stieß.

Instagram / katemerlan Realitystar Kate Merlan

Instagram / katemerlan Kate Merlan in Thailand, März 2025

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Bekanntheit

