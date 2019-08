Hat die Beziehung von Benjamin Boyce (50) und Kate Merlan das Sommerhaus der Stars heil überstanden? Der Boygroup-Sänger und das Tattoo-Model sind aktuell Kandidaten in dem TV-Format, wo sie um den Titel des Promipaars 2019 kämpfen. Während der Show ist es zwischen den beiden schon zu einigen Streitereien mit Tränen und Geschrei gekommen. Die Dreharbeiten liegen jedoch bereits einige Wochen zurück, so dass sich viele Zuschauer eine Frage stellen: Sind Ben und Kate immer noch zusammen?

Im Interview mit Promiflash redet die Kölnerin jetzt über ihre Beziehung zu dem Caught in the Act-Star und macht klar: "Es ist momentan ein bisschen schwierig, konkreter darüber zu sprechen, weil wir uns in manchen Punkten total uneinig sind. Es ist nicht einfach, aber wir schauen mal!" Der Auslöser ihrer Krise sei aber nicht nur das Sommerhaus gewesen – schon vorher habe es Schwierigkeiten gegeben: "Wir hatten wahnsinnig viele Beziehungsprobleme, bevor wir da reingegangen sind und im Sommerhaus kamen die einfach wieder zum Vorschein."

Trotz der Komplikationen hat Kate mit der Liebe zu ihrem Freund noch nicht abgeschlossen: "Wir haben schon so viel zusammen geschafft, das will man nicht aufgeben. Ob wir eine gute Lösung für alles finden, wird sich in den nächsten Monaten zeigen." Die Zuschauer dürfen sich so oder so auf weitere TV-Streits gefasst machen: Der Teaser zur vierten Folge zeigt Kate und Ben erneut in einer hitzigen Debatte.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

TVNOW Benjamin Boyce und Kate Merlan im Sprechzimmer

Anzeige

Instagram / benjaminboyce23 Das Sommerhaus-Pärchen Benjamin Boyce und Kate Merlan

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan auf der Hohenzollernbrücke in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de