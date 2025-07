Nach Villa-Aus: Kate Merlan steht zu exzessivem Cola-Konsum

Kate Merlan (38) löste bei Villa der Versuchung mit einer Aussage eine große Diskussion aus: Das Reality-TV-Sternchen trinkt drei Liter Cola am Tag. Dieser Konsum machte sich vor allem am schrumpfenden Preisgeld der Show bemerkbar, was ihren Mitstreitern wiederum sauer aufstieß. Im Promiflash-Interview äußert sich Kate nun zu ihrer Liebe zum koffeinhaltigen Getränk: "Ich war wenigstens ehrlich und habe zugegeben, dass ich Cola liebe und sie brauche. Ich habe keine Fakeshow geliefert, um mich von Sendung zu Sendung zu schleimen."

Doch nicht alle ihre Mitstreiter scheinen diese offene Art geschätzt zu haben. Laut der 38-Jährigen gab es von Beginn an Teilnehmer, die ein Problem mit ihr gehabt hätten, ohne sie zu kennen. Besonders regt sich Kate über die Doppelmoral auf: Sie habe sich zwar Cola gegönnt, andere Teilnehmer hätten aber kaum den Sektkorken ruhen lassen oder durchgehend geraucht. Kate sieht keinen Grund, ihrem Verhalten oder ihrem Geschmack zu widersprechen und steht weiterhin zu ihrer Vorliebe für das süße Getränk.

Bereits während der TV-Ausstrahlung kochte das Thema um den täglichen Cola-Konsum in den sozialen Netzwerken hoch. Viele Fans zeigten sich schockiert über die Menge und fragten offen, wie gesund das sein könne. In den Kommentarspalten überwogen kritische Stimmen. So schrieb eine Leserin auf Instagram unter einem Promiflash-Beitrag: "Drei Liter Cola am Tag, seit sie sechs Jahre alt war. Sie hat, glaube ich, nicht den blassesten Schimmer, wie krass schädlich das ist." Kommentare wie "Hallo, Nierensteine" und "Wie kann man drei Liter Cola pro Tag saufen?" machten schnell die Runde auf X.

Anzeige Anzeige

Joyn / Michael de Boer Kate Merlan, "Villa der Versuchung"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Realitystar