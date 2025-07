So hat sich Kate Merlan zum Reality-Sternchen entwickelt

Kate Merlan (38) ist aktuell in der ProSieben-Sendung Villa der Versuchung zu sehen, die jeden Montag ausgestrahlt wird. In der bunten Trash-TV-Welt hat sie sich längst einen festen Platz erkämpft. Kate wurde 2017 erstmals durch ihre kurze Beziehung mit dem Schlagersänger Nino de Angelo (61) einem breiteren Publikum bekannt. Bald darauf folgten weitere Partnerschaften in der Öffentlichkeit, darunter mit Benjamin Boyce (56), mit dem sie 2019 an der Show Das Sommerhaus der Stars teilnahm. Doch selbst nach ihrer Hochzeit mit dem Ex-Fußballprofi Jakub Jarecki (29) und der späteren Trennung ist Kate weiterhin ein heiß diskutiertes Gesicht im Reality-TV.

Diese Laufbahn bahnte sich jedoch schon Jahre zuvor an, als Kate, die drei Liter Cola am Tag trinkt, erste Schritte auf die Fernsehbildschirme wagte. Bereits 2012 trat sie in Formaten wie "mieten, kaufen, wohnen" oder Das perfekte Dinner in Erscheinung. Weitere Stationen umfassen Sendungen wie "Newtopia", "Get the Fuck out of my House" und schließlich "Das Sommerhaus der Stars", das ihren Durchbruch markierte. Ihre TV-Karriere brachte sie in prominente Shows wie Kampf der Realitystars und Promis unter Palmen, wo sie selbst turbulente Zeiten souverän meisterte. Ein weiteres Highlight war ihre gemeinsame Teilnahme mit Jakub Jarecki an Temptation Island VIP – einer Herausforderung, die sie und ihr Partner damals überstanden, bevor ihre Beziehung später in eine bewegte Phase trat, die die Zuschauer von Prominent getrennt mitverfolgen konnten.

Abseits der Kameras gewährt Kate ihren Fans häufig Einblicke in ihr Leben. Ob es um ihre stylischen Tattoos oder kosmetische Eingriffe geht, sie hält ihre Anhänger auf Social Media stets up-to-date. In ihrer Rubrik "Katy-Time" auf Instagram teilt sie regelmäßig Beauty-Tipps und Einblicke zu ihrem Look. Kates offene Haltung zu diesen Themen unterstreicht ihren authentischen Charakter – ein Markenzeichen, das sie nicht nur im Fernsehen, sondern auch in den sozialen Medien so beliebt macht. Ihr Weg von der Abteilungsleiterin in einem Modegeschäft zur Trash-TV-Queen zeigt, wie vielseitig und ehrgeizig Kate ist, was ihr eine treue Fangemeinde beschert hat.

Kate Merlan, Reality-TV-Bekanntheit

Kate Merlan in Thailand, März 2025

Kate Merlan im Februar 2025