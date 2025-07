So denkt Kate Merlan nach TV-Show über Georgina und Jasmin

In der vergangenen Folge musste Kate Merlan (38) die Villa der Versuchung verlassen. Sie machte sich dort einen Namen als "Konsumkönigin" und war deswegen auch bei ihren Mitstreitern nicht sonderlich beliebt. Sie waren der Meinung, die Reality-TV-Darstellerin passe nicht in das Format. Dabei geriet sie vor allem mit Jasmin Herren (46) aneinander, während Georgina Fleur (35) ihr vorwarf, die Sendung nicht verstanden zu haben. Im Promiflash-Interview verrät Kate nach ihrem Exit, wie sie heute zu ihren beiden Kritikerinnen steht. "Georgina und ich werden niemals Freunde werden. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen", antwortet sie knapp. Gegenüber Jasmin stimmt sie aber versöhnlichere Worte an: "Ich war richtig gut mit ihrem verstorbenen Mann Willi (✝45), Jasmin war immer nettes Beipack. Dabei wird es auch künftig bleiben."

Dass Kate ausgerechnet die Beziehung zu Jasmin als "nett" bezeichnet, wird viele Fans wohl wundern. In der "Villa der Versuchung" machten die 38-Jährige und die Witwe von Willi Herren den Eindruck, als hätten sie bis auf eine tiefe Abneigung wenig füreinander übrig. Auch Jasmin klärte im Nachhinein auf Instagram auf, auf welcher Ebene sie sich vor der gemeinsamen TV-Show begegneten. "Wir waren nie beste Freunde, sondern einfach Bekannte. 2020 lernten wir uns im TV kennen. Im Jahr 2022 hatten wir telefonisch viel Kontakt. Ich war zweimal bei ihr zu Hause, der Rest war nur komischer Beef im Internet." Die 46-Jährige machte zudem deutlich, dass sie keine Lust habe, sich an noch mehr Drama im Netz zu beteiligen.

Die beiden Frauen, die durch diverse Reality-TV-Formate bekannt wurden, gehören zu den prominenten Teilnehmern der neuen Sat.1-Show, die am 7. Juli startete und in der sich die Realitystars in gewissenhafter Zurückhaltung und Sparsamkeit üben müssen. Neben Kate und Jasmin mischen dort auch Stars wie Jimi Blue Ochsenknecht (33), Gigi Birofio (26) und Sara Kulka (35) mit, die sich durch ungewöhnliche Herausforderungen kämpfen müssen.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Realitystar

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren im Mai 2025

Joyn / Michael de Boer Der "Villa der Versuchung"-Cast von Staffel 1