Drei Liter Cola am Tag: Kate Merlans Cola-Konsum schockiert

In der TV-Show Villa der Versuchung hat Reality-TV-Star Kate Merlan (38) mit einem Geständnis für Aufsehen gesorgt: Sie trinkt täglich drei Liter Cola seit ihrem sechsten Lebensjahr. Die Medienpersönlichkeit besitzt sogar einen eigenen Kühlschrank nur für das Getränk. In der Kommentarspalte eines Promiflash-Beitrags wird Kates Cola-Liebe kritisch betrachtet. Viele fragen sich, wie gesund ein derartiger Konsum auf Dauer sein kann, zumal Kate angab, diese Gewohnheit bereits seit ihrer Kindheit zu pflegen. Eine Leserin behauptete in einem Kommentar: "Drei Liter Cola am Tag, seit sie sechs Jahre alt war. Sie hat, glaube ich, nicht den blassesten Schimmer, wie krass schädlich das ist."

Auch während der Show zeigte sich schnell, dass die Influencerin nicht auf ihre geliebte Cola verzichten konnte. Ihr Konsum sorgte auch bei den Bewohnern der Villa für Diskussionen, da ihr täglicher Bedarf den Promis eine beträchtliche Summe des Preisgelds kostete. Hinzu kam, dass Kate auch bei Chips und anderen Luxusartikeln keinen Halt machte. Ihr Verhalten wurde von den anderen Teilnehmern nicht selten als "kindisch" bezeichnet. Auf dem Onlineportal X kritisierten zahlreiche Zuschauer Kates Konsum während der TV-Ausstrahlung ebenfalls: Kommentare wie "Hallo, Nierensteine" oder "Wie kann man drei Liter Cola pro Tag saufen?" häuften sich.

Lange ließen sich die "Villa der Versuchung"-Promis das Ganze nicht gefallen. In der dritten Episode wurde die Reality-Bekanntheit schließlich von ihren Mitbewohnern rausgewählt. Vor allem Jasmin Herren (46) machte während des Votings deutlich, dass sie und Kate keine Freunde werden. Grund war eine Ausladung von einer Party, die vor ein paar Monaten stattfand.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / katemerlan Realitystar Kate Merlan

Joyn / Michael de Boer Kate Merlan, "Villa der Versuchung"-Teilnehmerin