Was für ein tragischer Verlust für die Musikwelt! DJ Arafat, der mit gebürtigem Namen Ange Didier Houon hieß und auch unter dem Künstlernamen Arafat Muana bekannt ist, galt als einer der prominentesten Musiker der Elfenbeinküste. Jetzt beherrschen traurige Nachrichten über den 33-Jährigen die Schlagzeilen: DJ Arafat wurde vergangenen Montag in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt und erlag wenig später seinen Verletzungen.

Wie sein Management gegenüber CNN bestätigte, hatte DJ Arafat am gestrigen Tag in dem belgischen Ort Angre einen Motorradunfall und wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Doch die Verletzungen waren so schwer, dass der Musiker um 8:10 Uhr am Montag verstarb. Der ivorische Politiker und Volkswirt Alassane Ouattara zeigte sich tief betroffen über den Tod des Künstlers und schrieb auf seinem Facebook-Account: "Mit großer Trauer habe ich vom Tod von DJ Arafat erfahren. Ich möchte seiner Mutter, seinen Kindern, seinen biologischen und künstlerischen Familien sowie all seinen Fans mein aufrichtiges Beileid aussprechen."

Promis und Fans nannten DJ Arafat auch den "King of Coupé Décalé" – Coupé Décalé ist ein extravaganter und frecher Musikstil, der sich in vielen französischsprachigen Ländern Westafrikas durchgesetzt hat. Der Musiker gewann in den Jahren 2016 und 2017 die Coupé-Décalé-Awards als bester Künstler des Jahres.

Getty Images DJ Arafat im Oktober 2017

