Bestätigt Sofia Vergara jetzt ihre Beziehung mit Douglas?

Sofia Vergara (52) scheint offiziell bestätigt zu haben, was viele bereits vermutet hatten: Zwischen ihr und dem Geschäftsmann Douglas Chabbott scheint es gefunkt zu haben. Während ihres Aufenthalts in Rom wurde die Schauspielerin an der Seite von Douglas gesichtet. Nach einem gemeinsamen Dinner verließen die beiden das Restaurant sichtbar vertraut miteinander, wie neue Fotos zeigen, die unter anderem E! News vorliegen. Besonders auffällig: Douglas hob Sofia hoch und drückte ihr einen Kuss auf die Wange – eine Geste, die wohl keinen Zweifel an ihrer innigen Verbindung mehr lässt. Zusammen begaben sie sich anschließend in ein Hotel.

Bereits seit Mai kursieren Gerüchte über eine mögliche Romanze der beiden. Damals wurden Sofia und Douglas bei einem gemeinsamen Trip durch Frankreich gesehen, wo sie ebenfalls viel Zeit miteinander verbrachten. Während die Modern Family-Darstellerin bisher keine öffentliche Stellungnahme zu ihrem Beziehungsstatus abgegeben hat, teilt sie in den sozialen Medien immer wieder Momente mit dem Geschäftsmann, was weiter Raum für Spekulationen gab.

Noch vor zwei Monaten sprach Sofia in der "Today"-Show ganz offen über ihre Ängste nach der Trennung von Joe Manganiello (48). "Ich habe gedacht: 'Ich bin 52, was passiert jetzt? Wo werde ich jemanden finden?'", erzählte die Schauspielerin damals ehrlich. Anfangs sei sie in Panik geraten, inzwischen fühle sie sich jedoch entspannt und weniger unter Druck gesetzt, sofort einen neuen Partner zu finden. Wichtig sei ihr vor allem eines: "Jemanden, der gesund ist, mich liebt, groß, gut aussehend und Spaß in mein Leben bringt."

Spread Pictures / MEGA Sofia Vergara und Douglas Chabbott im Mai 2025

Getty Images Sofía Vergara, Schauspielerin

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara, 2019