Lindsay Lohan teilt Einblicke in Familientrip nach Italien

Lindsay Lohan (38) hat wunderschöne Momente mit ihrer kleinen Familie in Italien verbracht. Kürzlich teilte die Schauspielerin auf Instagram eine Reihe von Fotos, die sie selbst, ihren fast zweijährigen Sohn Luai und ihren Ehemann Bader Shammas zeigen. Lindsay, in einem weißen Leinenkleid zu sehen, posierte mit Luai, der mit seinem weißen T-Shirt und der weißen Hose ihr Outfit wunderbar ergänzte. Die Familie genoss dabei nicht nur die prachtvolle Umgebung, sondern auch gemeinsames Essen und unbeschwerte Stunden. "Wunderschönes Italien – Erinnerungen voller Liebe, Lachen und purer Glückseligkeit mit meiner Familie", schwärmte Lindsay in ihrem Beitrag und hob das leckere Essen hervor.

Bereits Anfang Juni gewährte Lindsay einen Einblick in die gemeinsamen Sommeraktivitäten. Neben einem Foto, das Luai und Bader beim Sonnen zeigt, lud sie ein Bild hoch, das ihren Sohn beim Spielen auf einer Wiese zeigt. Die Darstellerin selbst posierte in einem pinkfarbenen Kleid vor einer traumhaften Küstenkulisse. Ihre Begeisterung für die Familienzeit teilte sie ebenfalls: "Sommer ist schöner, wenn wir zusammen sind. Erinnerungen schaffen!" Lindsay, die für ihre Rolle in "Ein Zwilling kommt selten allein" bekannt wurde, scheint die Zeit mit ihrer kleinen Familie besonders zu genießen und jeden Moment auszukosten.

In Interviews sprach Lindsay auch offen über ihren Wunsch, ihre Familie zu vergrößern. "Ein Kind zu haben bedeutet oft, dass man ihm auch einen Spielgefährten wünscht", erzählte sie in einem Gespräch mit dem Magazin Elle. Als Älteste von vier Geschwistern weiß die Schauspielerin, wie wertvoll die Bindung zwischen Brüdern und Schwestern ist. Darüber hinaus scherzte sie: "Vielleicht ist es ein bisschen selbstsüchtig, aber ich denke mir, ich brauche mehr als ein Kind, das später einmal auf mich aufpasst." Hinter dieser Aussage steckt wohl auch das tiefe Bedürfnis der frischgebackenen Mutter, für ihre Familie eine so enge und liebevolle Verbindung zu schaffen, wie sie es selbst erlebt hat.

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und ihr Sohn Luai, Juni 2025

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Juni 2022

Getty Images Lindsay Lohan und Bader Shammas, November 2024