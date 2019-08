Ehrlicher Bildbeitrag von Mona Stöckli (36): Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin, die es bei Jan Kralitschka (43) ins Finale schaffte, ist vor Kurzem zum ersten Mal Mutter geworden. Seitdem teilt sie via Social Media süße Foto-Updates von ihrer Tochter Clea Sophie und hält ihre Fans blogartig auf dem Laufenden, was ihren Alltag als Mutter betrifft. Jetzt überraschte die Schweizerin aber mit einem äußerst intimen Beitrag: Sie zeigte auf einem Foto nicht nur ihr Kind, sondern auch ihre Kaiserschnittnarbe.

Mit einem Mama-Baby-Pic zeigte Mona nun zum ersten Mal via Instagram ihre Kaiserschnittnarbe. "Deswegen heute zum #dickbauchdienstag voller Stolz meine #lieblingsnarbe von mir auf meinem Körper die eine genauso schmerzvolle wie auch glückliche Geschichte erzählt und mir das wertvollste Geschenk meines Lebens gemacht hat", schreibt Mona in dem emotionalen Bildbeitrag. Sie lässt sich von ihren Hatern nicht unterkriegen und will auch anderen Kaiserschnitt-Mamas Mut machen.

Die brünette Beauty steht zu dem operativen Überbleibsel und teilt das mit ihrer Online-Gemeinschaft. Der Post findet großen Zuspruch unter ihren Followern. "Einer der schönsten Posts, den ich je von dir gesehen habe, liebe Mona", lautet einer der Fan-Kommentare, der den allgemeinen Tonus trifft.

Instagram / ramonastoeckli Mona Stöckli mit ihrer Tochter Clea

