Was für eine Aufregung für Andrea Brix (82)! Der Unter uns-Star traf sich am 12. August in Köln mit seinen Fans, um dort Autogramme zu geben und Selfies zu schießen. Plötzlich verschwand die Handtasche der Schauspielerin mit ihren Wertsachen und persönlichen Papieren. Während die 82-Jährige von einem dreisten Raub ausging, hat sich nun herausgestellt: Es handelte sich um ein großes Missverständnis.

Nachdem Andrea bemerkt hatte, dass ihre Handtasche fehlt, bat der offizielle "Unter uns"-Fanklub auf seiner Facebook-Seite um Mithilfe zur Aufklärung: "Neben Bargeld und Ausweisen enthält die Tasche einige sehr persönliche Wertsachen, die unwiederbringlich für Frau Brix sind. Der oder diejenige, die die Tasche entwendet hat, möge sie bitte an uns zurücksenden." Diesem Aufruf folgte ein Fan, der sich sofort für diesen unerfreulichen Zwischenfall entschuldigte: "Meine Mutter hat aus Versehen die Tasche von Frau Brix mitgenommen." Weil die Dame zwei Rucksäcke, eine Handtasche, einen Brustbeutel, Poster und Tombola-Gewinne beim Fantreffen dabei hatte, sei der ungewollte Diebstahl erst gar nicht aufgefallen.

Vor wenigen Stunden veröffentlichte der Fanklub im Netz ein Update: "Gestern Abend gab es einen anonymen Hinweis, dass die Tasche per Post an uns zurückgeschickt wurde. Wir hoffen, dass sie heute oder morgen bei uns eintreffen wird und vor allem, dass der Inhalt komplett ist."

MG RTL D / Stefan Gregorowius Andrea Brix, Schauspielerin

TVNOW / Bernd Jaworek Andrea Brix, Schauspielerin

TVNOW / Bernd Jaworek Andrea Brix, Schauspielerin

