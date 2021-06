Den Fans wird Andrea Brix (83) bestimmt sehr fehlen! Im Juli 2015 stand die Schauspielerin zum ersten Mal vor der Unter uns-Kamera. Während ihrer Zeit in der fiktiven Schillerallee erlebte die TV-Bekanntheit in ihrer Rolle als Rosi Küpper-Pütz viele Höhen und Tiefen: Unter anderem musste ihre Figur nicht nur ihre beiden TV-Ehemänner zu Grabe tragen, sondern bekam auch ein Millionen-Erbe überlassen. Jetzt verabschiedet sich Andrea alias Rosi in den wohlverdienten Ruhestand!

"Man muss wissen, wann es genug ist! Es waren fünf wunderbare Jahre bei 'Unter uns'", teilte Andrea im Interview mit RTL mit. Ihre Rolle Roswitha verlässt die Schillerallee allerdings nicht durch einen tragischen Serientod – ganz im Gegenteil: Die Seniorin begiebt sich mit ihrer früheren Jugendliebe Graf Miro Szabor (gespielt von Claus Wilcke, 81) auf eine Weltreise. Für die Fans also ein durchaus angenehmer Abschied!

Ihre Zeit im Cast der Daily Soap möchte Andrea für immer in guter Erinnerung behalten: "Ich habe viel erlebt und bin dankbar für die schöne Zeit mit meinen so tollen Kolleginnen und Kollegen!" Komplett von heute auf morgen die Schillerallee hinter sich zu lassen, kommt für die 83-Jährige aber nicht infrage. "Als Fan bleibe ich ihnen treu und bin jeden Tag pünktlich um 17.30 Uhr immer noch dabei", verriet Andrea voller Vorfreude.

TVNOW / Bernd Jaworek Andrea Brix, Schauspielerin

TVNOW / Bernd Jaworek "Unter uns"-Stars Luca Maric, Petra Blossey, Jens Hajek, Astrid Leberti, Linda König, Andrea Brix

TVNOW / Bernd Jaworek Andrea Brix, Schauspielerin

