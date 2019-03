Das war ein kurzes Vergnügen! Gerade mal vier Monate lang war Claus Wilcke (79) in seiner Rolle als Miro Szabor bei Unter uns zu sehen. Kaum angekommen, werden sich Schauspieler und Serienfigur aber auch bald schon wieder verabschieden. Aber schon vor seinem endgültigen Ausstieg ist sich Claus sicher: Seine Zeit am Daily-Set wird er immer in guter Erinnerung behalten – und zwar aus mehreren Gründen!

Im Interview mit RTL ließ der 79-Jährige seine Zeit am "Unter uns"-Set Revue passieren. Dabei zeigte er sicher: "Es war keine 08/15-Rolle, das ist für einen Schauspieler [...] ganz, ganz wichtig." Seine Zeit werde ihm aber nicht nur der Rolle wegen in Erinnerung bleiben, sondern auch aufgrund der tollen Erfahrungen mit Produktionsteam und Schauspielkollegen. "Abschied ist immer sehr, sehr schwer", zeigte sich der Schauspieler daher melancholisch.

Achtung, Spoiler!

Nicht weniger schwer dürfte Claus' Abschied auch den Serien-Fans fallen – insbesondere den Romantikern unter ihnen. Denn in der TV-Vorschau verrät der Sender: Miro wird sich gegen ein gemeinsames Leben mit seiner großen Liebe Roswitha Küpper-Pütz (Andrea Brix, 81) entscheiden und zu seiner kranken Frau nach Kroatien zurückkehren. Ob dieser Abschied das endgültige Ende der Liebschaft zwischen den Serienfiguren Rosi und Miro bedeutet? Stimmt in unserer Umfrage ab!

MG RTL D / Dani Klier Claus Wilcke, Schauspieler

Anzeige

TVNOW / Bernd Jaworek Andrea Brix, Schauspielerin

Anzeige

TVNOW / Bernd Jaworek Andrea Brix, Schauspielerin

Anzeige

Denkt ihr, dass die Liebschaft zwischen Rosi und Miro bald endgültig vorbei sein wird? Ja, ich befürchte es... Nein. Sie entscheiden sich bestimmt für eine Fernbeziehung! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de