War dieser Exit eine Überraschung? Am Freitag war es so weit: Nach einer Woche auf dem TV-Campingplatz musste der erste Kandidat Promi Big Brother verlassen – und es traf Bachelor-Zweite Evanthia Benetatou (27). Nach ihrem Ausscheiden zeigte sie sich enttäuscht, aber nicht überrascht über ihren Rauswurf. Ähnlich nahmen auch die Promiflash-Leser ihr Show-Aus auf: Sie haben damit gerechnet, dass Eva als Erste fliegen wird!

In einer Promiflash-Umfrage, an der 3.316 User teilgenommen haben, machten 88,8 Prozent (2.946 Stimmen) deutlich, dass sie mit dem Exit von Eva gerechnet haben. Nur 11,2 Prozent (370 Stimmen) konnten sich dieser Aussage nicht anschließen: Sie waren der Meinung, dass ein anderer Bewohner den Container hätte verlassen sollen (Stand: 17. August, 11.45 Uhr). Ab jetzt kämpfen noch elf Kandidaten um den Sieg bei Promi BB: Almklausi, Sylvia Leifheit, Zlatko Trpkovski (43), Christos Manazidis, Ginger Costello, Janine Pink, Joey Heindle (26), Jürgen Trovato, Lilo von Kiesenwetter, Theresia Fischer und Tobias Wegener.

Alles in allem wäre Eva gerne länger im Container geblieben – obwohl das Leben in der prominenten Wohngemeinschaft nicht immer einfach für sie war. "Man kommt auf jeden Fall an seine Grenzen. Aber natürlich freue ich mich auch auf meine Dusche", erklärte sie dazu in der Sendung Promi Big Brother – Die Late Night Show. Sie hätte allerdings mit dem Exit gerechnet und schon zuvor ein komisches Gefühl gehabt.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Juli 2019

MG RTL D Evanthia Benetatou, Kandidatin bei "Der Bachelor" 2019

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou in Düsseldorf, Juli 2019

