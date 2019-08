Ist Evanthia Benetatou (27) enttäuscht oder glücklich? Die Bachelor-Zweite zog vor einer Woche mit elf anderen Kandidaten wie unter anderem Schlagersänger Joey Heindle (26), GNTM-Beauty Theresia Fischer und Big Brother-Legende Zlatko Trpkovski (43) in den Promi Big Brother-Container. Doch für die 27-Jährige ist das TV-Abenteuer schon vorbei – sie musste als erste Kandidatin das Camplager verlassen. Wie geht es Eva nach ihrem Exit?

In der Sendung Promi Big Brother – Die Late Night Show zeigte sich die Griechin enttäuscht darüber, dass sie die Show so früh verlassen musste: "Ich wäre schon gerne weiter im 'Promi Big Brother'-Haus geblieben – auch im Zeltlager", sagte sie ehrlich. Gleichzeitig räumte sie ein, dass man in dem Format an seine Grenzen komme und sie sich nun auf ihre Dusche freuen würde. Auch wenn sie traurig über ihren Rauswurf war – überraschend kam dieser für sie nicht: "Ich hatte auch ein komisches Gefühl heute. Klar, mein Herz ist mir in die Hose gerutscht. Aber ich habe damit gerechnet, ich konnte schon vorher meine Gedanken sammeln."

Eva kann also nicht mehr "Promi Big Brother" gewinnen – wer wird sich den Sieg holen? Gute Chancen auf den ersten Platz hat Joey. Der frühere Dschungelkönig ist aktuell der Favorit der Promiflash-Leser. Ihm dicht auf den Fersen sind Zlatko und Love Island-Hottie Tobias Wegener.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Ex-Bachelor-Kandidatin

Promi Big Brother, Sat.1 Die Kandidaten im "Promi Big Brother"-Zeltlager 2019

ActionPress/Christopher Adolph Evanthia Benetatou 2019 in Köln

