Natalia Osada schießt gegen Eva Benetatous Chris-Statement

Natalia Osada (35) hat in ihrer Instagram-Story nun deutlich Stellung gegen Evanthia Benetatou (33) bezogen. Anlass dafür war ein Videostatement, in dem Eva über ihren Ex Chris Broy (36) sprach und Vergleiche zwischen ihrer Situation als alleinerziehende Mutter und anderen Paaren zog. Besondere Aufmerksamkeit erregte dabei eine Aussage, in der sie Samira Yavuz (31) und Serkan Yavuz (32) erwähnte und erklärte, Samira sei nicht wirklich alleinerziehend. Natalia scheint von Evas Aussagen wenig begeistert zu sein und ließ ihrem Unmut freien Lauf.

In ihrer Story griff Natalia die Influencerin scharf an. Sie warf Eva "gottloses Verhalten" vor, das sie gegenüber verheirateten Frauen an den Tag lege. "Das bisschen Bunga-bunga ist nichts, im Vergleich zu der Nummer, die du gerissen hast – also bitte?", erklärte Natalia und ließ es sich nicht nehmen, noch deutlicher zu werden. "Gerade du solltest ganz leise sein, aber ganz leise!", fügte sie hinzu und beendete ihre Nachricht mit einem vermeintlich entwaffnenden Hinweis: "PS: Ist ja nur meine Meinung."

Schon zuvor hatte sich Natalia Osada öffentlich gegen Eva positioniert – konkret, nachdem Eva ein Satirevideo veröffentlichte, in dem sie die Reaktionen auf ihren Seitensprung mit Serkan Yavuz parodierte. Natalia teilte den Clip in ihrer Instagram-Story und zeigte sich entsetzt über Evas Verhalten: "Und das, meine Lieben, ist Narzissmus. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Besser kann man sich selber nicht exposen", schrieb sie dazu. Die Spannungen zwischen den beiden Reality-Stars erreichen damit offenbar einen neuen Höhepunkt. Ob Eva auf die deutliche Kritik reagieren wird, bleibt abzuwarten.

Instagram / nataliaosada, Palmer, Ant / ActionPress Collage: Natalia Osada und Eva Benetatou

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / nataliaosada Natalia Osada, Reality-TV-Bekanntheit