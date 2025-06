George wird vier: So süß gratuliert Eva Benetatou ihrem Sohn

Evanthia Benetatou (33) zeigt sich anlässlich des vierten Geburtstags ihres Sohnes George (3) von ihrer emotionalen Seite. In einer Instagram-Story teilt der Reality-TV-Star die Vorbereitungen für den großen Tag und hält schließlich den Moment fest, als George am Morgen die Küche betritt und seine Überraschungen entdeckt. Dazu schreibt Eva rührende Worte: "Die herzlichsten Glückwünsche an die Liebe meines Lebens. Ich bin unendlich glücklich und stolz, einen so unbeschreiblich wundervollen, aufgeweckten und liebevollen Sohn zu haben, mit dem ich Hand in Hand durchs Leben gehe und der mir gezeigt hat, was bedingungslose Liebe ist. Ich liebe dich über alles auf der Welt." Mit diesen Worten lässt die Influencerin keinen Zweifel daran, dass ihr Sohn ihr alles bedeutet.

Die Feierlichkeiten werfen jedoch eine Frage auf, die vielen Beobachtern bereits bekannt vorkommen dürfte: Wird Chris Broy (36) anwesend sein? Im letzten Jahr verpasste der Vater von George die Geburtstagsparty seines Sohnes, und auch dieses Mal ist nicht klar, ob er erscheinen wird. Das Verhältnis zwischen Eva und Chris gilt schon lange als problematisch – beziehungsweise als nicht existent. "Ich habe gar kein Verhältnis zu Eva und will ich auch nicht", stellte der 35-Jährige im April gegenüber Promiflash klar und fügte hinzu: "Ich vermisse meinen Sohn, das ist klar! Ich darf ihn aber nicht alleine sehen, sondern nur bei ihr zu Hause. Der Kleine wird irgendwann alt genug sein und kann dann selber entscheiden."

Schon vor einer Woche kochte das Thema um den angeblich verweigerten Kontakt zwischen Chris und seinem Sohn hoch. Eva zeigte sich auf Instagram sichtlich verärgert und betonte: "Ich habe niemals dem Chris den Kontakt verwehrt. Ich würde ihm das auch niemals verbieten." Im Gegenteil, die TV-Bekanntheit beteuerte, sie frage ihn immer wieder, wann er Zeit habe und ob er sein Kind sehen wolle. Mit Nachdruck stellte Eva klar: "Ich bin die Letzte, die das verbieten würde, weil es meinem Kind schadet." Ihre Aussagen belegte die Influencerin mit Screenshots und Sprachnachrichten, die offenbar unbeantwortet blieben.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Sohn George im Juni 2025

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Sohn im November 2022 in Düsseldorf