Nach Seitensprung-Skandal: Eva Benetatou liebt ihr Leben

Bei Eva Benetatou (33) war seit ihrer Beichte, dass sie mit dem verheirateten Serkan Yavuz (32) geschlafen hatte, die Hölle los. Inzwischen hat sich die Lage etwas beruhigt und die TV-Bekanntheit konnte etwas durchatmen. In ihrer Instagram-Story erklärt die Brünette nun: "Ich habe in meinem Leben aufgeräumt, alte Türen geschlossen und neue geöffnet. Es geht mir sehr gut damit und ich bin täglich dankbar für jeden Moment und jede Entscheidung, die ich treffe." Gleichzeitig berichtet sie auch von Schwierigkeiten in ihrem familiären Umfeld, doch auch dabei möchte Eva eine positive Einstellung behalten.

Nach Serkans Seitensprung mit der einstigen The 50-Teilnehmerin gab es einen Aufschrei im Netz. Doch Eva betonte immer wieder, dass ihre gemeinsame Nacht nicht der Grund für seine Trennung von Samira Yavuz (31) war. "Ich war nicht der entscheidende Punkt, warum sie sich getrennt haben", beteuerte sie im April in Oliver Pochers (47) Show "Hey Olli". Der zweifache Familienvater habe anfangs versucht, ihre Liaison unter den Teppich zu kehren, und auch die 33-Jährige äußerte sich erst nicht dazu. Als Samira jedoch auf Social Media Andeutungen machte, gab Eva ihren Fehler öffentlich zu.

Abseits des Trubels genießt Eva ihr Familienleben mit Sohnemann George, den sie mit ihrem Ex-Partner Chris Broy (36) bekommen hat. Zurzeit ist die stolze Mama Single, doch das hält sie nicht davon ab, über weiteren Nachwuchs nachzudenken. "Ich liebe kleine Babys und immer, wenn ich welche sehe, will ich auch noch eins", verriet sie ihren Fans im Mai auf Social Media.

Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025

Instagram / evanthiabenetatou Realitystar Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George

