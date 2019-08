Schlimme Nachrichten von Komponist Julien Gauthier! Der franko-kanadische Künstler ist vor wenigen Tagen auf dramatische Weise ums Leben gekommen. Der 44-Jährige befand sich mit Biologin Camille Toscani auf einer Reise mit Kanu und Zelt durch die Wildnis Kanadas, um auf dem Weg Naturgeräusche für ein neues Musikprojekt aufzunehmen. Der Trip kostete den Kreativkopf sein Leben: Julien wurde von einem Grizzlybären auf brutalste Art getötet!

Wie Le Parisien berichtete, überraschte das Raubtier den Musiker vergangene Woche in der Nacht auf Donnerstag. Wie seine Begleiterin erzählte, zerrte der Bär sein Opfer aus dem Zelt und verschleppte ihn anschließend an Hals und Schulter gepackt in den Wald. Toscani konnte eine Gruppe Kanuten auf sich aufmerksam machen, die am morgen darauf einen Notruf absetzten. Wie die Polizei der Nachrichtenagentur AFP bestätigte, sei im betreffenden Gebiet ein toter Mann aufgefunden worden. Die Identität ließ sie allerdings offen.

Gauthier arbeitete als Komponist und Tonmeister für das Sinfonieorchester der Bretagne. Auf deren Facebook-Seite wurde am vergangenen Montag offiziell verkündet, dass der Abenteuerfan tatsächlich in Kanada ums Leben gekommen sei. "Er war ein sensibler, großzügiger und talentierter Mann. Er wollte mit seiner Musik vor allem seine Liebe und seinen Respekt für die Natur weitergeben", heißt es in dem Nachruf. Gauthier hinterlässt seine Partnerin Laura.

Getty Images Ein Grizzlybär

Facebook / julien.gauthier.925 Julien Gauthier in Kanada

Facebook / julien.gauthier.925 Julien Gauthiers Zelt



