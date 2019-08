Immer mehr Promis stehen zu ihrer Sexualität: So outeten sich vor kurzem Fuller House-Darsteller Juan Pablo Di Pace, Disney-Liebling Joshua Rush (17) und Rapper Lil Nas X als homo- bzw. bisexuell. Jetzt zog ein US-amerikanischer Profi-Sportler überraschend nach: Der Crossfitter Alec Smith. In einem emotionalen Video auf Social Media bekannte er sich nun – er steht auf Männer und das nicht erst seit gestern.

"Ich denke, ich bin endlich bereit. Also, ich bin schwul und jetzt bin ich an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich damit einverstanden bin", offenbarte der Athlet in seinem neuen Instagram-Video. Er wusste schon seit er zwölf ist, dass er sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlt, brauchte aber lange Zeit, um damit selber klarzukommen. In der High School nahm er an mehreren Sportarten teil, weil er verstecken wollte, wer er ist, und dachte, dies würde von seiner wahren Identität ablenken.

In seinem Text innerhalb des Videobeitrages erlaubte er sich zudem noch einen witzigen Beisatz: "Habe einen DNA-Test gemacht und es stellt sich heraus, dass ich schwul bin." Offensichtlich kann er mit seiner Sexualität nun wirklich locker umgehen.

Instagram / alecsmith8 Alec Smith 2019 in Rio de Janeiro

Instagram / alecsmith8 Us-Crossfitter Alec Smith

Instagram / alecsmith8 Alec Smith: US-Profi-Sportler

