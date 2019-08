Mona Stöckli (36) ist im absoluten Mama-Himmel: Die ehemalige "Der VIP-Bus – Promis auf Pauschalreise"-Teilnehmerin ist vor gut einem Jahr zum ersten Mal Mama geworden, sie hat ein Mädchen zur Welt gebracht. Seitdem erfreut sie ihre Fans immer wieder mit schönen und ehrlichen Online-Mama-Updates mit einigen Einblicken in ihren neuen Alltag. Doch wusstet ihr eigentlich, dass ihre Tochter eine ganz berühmte Namensvetterin hat?

Und zwar hört ihr Mädchen auf den Namen Clea. Treuen Der Bachelor-Zuschauern kommt der Name natürlich bekannt vor. Die Siegerin von Rosenverteiler Sebastian Pannek (33) heißt nämlich Clea-Lacy Juhn (28). Da Mona ebenfalls an dem Dating-Format teilgenommen hat, in der Staffel von Jan Kralitschka (43), ist das schon eine lustige Begebenheit. Immerhin gewann Clea die letzte Rose Anfang 2017 und Monas Tochter erblickte gut ein Jahr später das Licht der Welt. Statt Lacy gab die Schweizerin ihrem Spross den Beinamen Sophie.

Vor Kurzem begeisterte die TV-Darstellerin ihre Online-Follower mit einem After-Body-Update. Mona musste ihren Nachwuchs nämlich per Notkaiserschnitt zur Welt bringen. In einem Bildbeitrag präsentierte sie nun die zugehörige Narbe, auf die sie sehr stolz ist.

Instagram / ramonastoeckli Mona Stöckli mit Tochter Clea

