In wenigen Monaten ist es so weit: Melanie Müller (31) wird zum zweiten Mal Mutter und schenkt ihrer Tochter Mia Rose (1) ein Geschwisterchen! Trotz der anderen Umstände tritt die Sängerin nicht kürzer: Nach wie vor rockt sie bis zu zweimal pro Woche die Bühnen auf den Party-Meilen von Mallorca und Bulgarien. Wie sie kürzlich gegenüber Promiflash betonte, ist sie nämlich keine typische schwangere Frau, sondern lebt – abgesehen vom Alkohol-Konsum – so weiter wie bisher. Das bezieht sich sogar auf ihr Sportprogramm: Auch mit Babybauch schwitzt Melli noch fleißig im Gym!

Via Facebook veröffentlichte die Musikerin jetzt einen Schnappschuss aus dem Fitnessstudio. Auf dem Selfie ist die Blondine gemeinsam mit einer Freundin auf dem Stepper zu sehen. "Guten Morgen! Ist zwar nicht gerade meine Uhrzeit, aber ein bisschen Bauch-Beine-Gesicht-Training muss sein", witzelte Melanie unter der Aufnahme.

Ihre Babykugel ist auf dem Pic leider nicht so gut zu erkennen. Ein früherer Beitrag zeigt jedoch ganz deutlich, dass Mellis Bauch mittlerweile ganz schön rund ist! Die werdende Mama scheint die körperliche Veränderung mit Humor zu nehmen: "Mach' doch nun schon Sport, wieso geht denn diese Bierplauze nicht weg?", lautete ihr Kommentar zu dem Foto. Würdet ihr euch noch mehr Bilder wünschen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Getty Images Melanie Müller beim Deutschen Fernsehpreis 2014

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, Musikerin

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller während ihrer zweiten Schwangerschaft, August 2019

