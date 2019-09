Viele Briten denken bei der Wahl des Babynamens an ihre Königsfamilie! Bei manchen Royals ist ein direkter Einfluss zwar kaum nachzuweisen – Anne oder George sind schließlich sehr gängige Namen. Bei ausgefalleneren Vornamen liegt der Verdacht hingegen nahe, dass hier ein prominentes Vorbild Pate gestanden hat. Vor allem ein Mitglied der Königsfamilie hat in dieser Hinsicht überraschend stark aufgeholt, wie die neue Namens-Hitliste für 2018 zeigt.

Mirror hat die beliebtesten Babynamen im Vereinigten Königreich aus dem vergangenen Jahr veröffentlicht. Sowohl Elizabeth und Charles als auch Harry, William und Catherine büßten an Popularität ein. 1996 waren noch 2.225 Babys auf den Namen der Queen getauft worden (Platz 26), 2018 rutschte Elizabeth hingegen auf Platz 47 der beliebtesten Mädchennamen ab. Ganz anders fiel der Trend bei Camilla aus: 1996 erhielten nur 62 Babys den Namen. 2018 waren es dem Bericht zufolge schon 108 Mädchen (Platz 408).

Meghan war in Großbritannien in der Vergangenheit ein seltener Name. Das macht es wahrscheinlich, dass die Herzogin von Sussex heute als Vorbild dient. 1996 gab es nur 141 neue Meghans. 2006 fiel die Zahl auf 58, im vergangenen Jahr wurde ein Anstieg auf 101 Neu-Meghans verzeichnet. Schwägerin Catherine kam 2018 auf nur drei Namensschwestern mehr.

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz Charles, Herzogin Camilla, Prinz William und Herzogin Kate

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und die Queen

London News Pictures via ZUMA / ActionPress Herzogin Kate und Herzogin Meghan in Wimbledon

