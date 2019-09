Die Welt des Wintersports hat eine ihrer internationalen Größen verloren: Die Ex-Ski-Rennläuferin Blanca Fernández Ochoa ist im Alter von 56 Jahren verstorben. Elf Tage lang war die Olympia-Medaillengewinnerin spurlos verschwunden und wurde von Hubschraubern, Drohnen und zahlreichen weiteren Einsatzkräften gesucht – seit heute herrscht für die Fans, Freunde und Familienmitglieder der Sportlerin traurige Gewissheit: Die Spanierin ist tot geborgen worden.

Wie die spanische Zeitung El País unter Berufung auf Polizei-Quellen berichtet, wurde Blancas Leiche auf dem 1.945 Meter hohen Gipfel La Penota in der Sierra de Guadarrama in der Nähe von Madrid entdeckt. Die genaue Todesursache ist derzeit noch unklar. Fakt ist jedoch, dass Blanca bereits am 23. August von ihrer Tochter als vermisst gemeldet worden war.

Im Netz trauern einige spanische Spitzenpolitiker um die Verstorbene. "Sie hat für unseren Sport Geschichte geschrieben und uns viel zu früh verlassen", twitterte beispielsweise der Chef der liberalen Partei Ciudadanos, Albert Rivera. Den Höhepunkt ihrer Karriere hatte Blanca 1992, als sie in Albertville Olympia-Bronze im Slalom holte.

MEGA Olympia-Medaillengewinnerin Blanca Fernández Ochoa in den 90er Jahren

Getty Images Suchaktion nach vermisster Blanca Fernández Ochoa

MEGA Blanca Fernández Ochoa, 2002



