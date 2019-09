Traurige Nachrichten aus der Sportwelt: Halvard Hanevold ist tot. Der norwegische Biathlet wurde gerade einmal 49 Jahre alt. Zu Lebzeiten heimste er unglaubliche Erfolge auf der Zweikampf-Strecke ein – dreimal holte er olympisches Gold: in Nagano, in Salt Lake City und in Vancouver. Zudem kann sich der Blondschopf fünf WM-Titel in dem Wintersport auf die Fahne schreiben. 2010 beendete er dann seine Karriere. Die Nachricht von seinem Ableben erschüttert die Biathlon-Welt nun schwer.

Mit einem Verweis auf Hanevolds Familie berichtete die norwegische Zeitung Budstikka, dass das Sport-Ass am Dienstagmorgen in seinem Haus in Asker verstorben sei. Zur Ursache seines Todes sind bisher noch keine Einzelheiten bekannt. Der Präsident des norwegischen Biathlonverbandes, Arne Horten, erklärte in einer offiziellen Mitteilung: "Mit großer Trauer haben wir die Nachricht von Halvards Tod vernommen. Halvard war von zentraler Bedeutung für die Entwicklung des norwegischen und internationalen Biathlons. Zudem war er eine Inspiration für junge Talente. Er wird schmerzlich vermisst. Unsere Gedanken sind bei Halvards Familie." Der 49-Jährige hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.

Liv Grete Skjelbreid, die langjährige Team-Kollegin des Norwegers äußerte sich zudem entsetzt von der Todesnachricht, wie Spiegel Online berichtete: "Ich bin geschockt und kann es nicht fasen. Halvard war ein Pionier. Es gibt nur wenige, die so viel geopfert haben wie er, um dorthin zu gelangen, wo er war."

Getty Images Halvard Hanevold, Biathlet

Getty Images Halvard Hanevold beim Sieg der Biathlon World Championships 2003



