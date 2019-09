Anja Schüte (55) schwebt auf Wolke sieben! Die Schauspielerin, die unter anderem durch "Forsthaus Falkenau" oder Das Traumschiff bekannt ist, ist noch einmal in den Hafen der Ehe geschippert. Bis 1995 war sie mit Roland Kaiser (67) verheiratet – nach weiteren zwei gescheiterten Beziehungen hat die schöne Blondine in dem Norweger Petter ihre große Liebe gefunden. 2017 lernte sie den Reeder kennen und verliebte sich in ihn – nur zwei Jahre darauf haben sie sich nun endlich die ewige Treue geschworen!

"Für Petter und mich ist es eine ganz große Sache, dass wir uns im Alter gefunden haben. Als wir für immer Ja zueinander sagten, waren wir beide die glücklichsten Menschen der Welt", offenbarte das TV-Gesicht im Interview mit Bunte. Die Liebe, die sie füreinander hegen, könnte sie kaum in Worte fassen. Anja freut sich nun, mit ihrem Petter ihren Lebensweg zu bestreiten.

Geheiratet wurde in der Wahlheimat des Paares in Norwegen – im ganz intimen Kreis. Drei Familienangehörige und zwei Trauzeugen waren anwesend und bezeugten Anja und Petters großen Tag. Die große Feier wird traditionell in der Heimat der Braut nachgeholt – in diesem Fall geht es für das Paar also weiter nach Deutschland!

