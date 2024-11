Anja Schüte findet Trost und Nähe zu Mama durch Ayurveda-Kur

Anja Schüte (60) musste im April dieses Jahres einen tragischen Verlust verkraften: Die Schauspielerin verlor ihre Mutter, Elke Schüte, im Alter von 86 Jahren. Aus Angst vor dem Schmerz erlaubte sie sich lange Zeit nicht, zu trauern. Doch wie Anja zuletzt gegenüber Bild verriet, sei sie nun, ein halbes Jahr später, bereit, sich dem Leiden zu stellen – und das mithilfe einer Ayurveda-Kur. "Meine Reise nach Sri Lanka zur Ayurveda-Kur war ein langersehnter Traum, den ich mir nun endlich nach dem Tod meiner Mutter erfüllt habe", erklärt sie.

Auf der Kur begab sich Anja zu einer Reinigung von Körper und Seele und auf eine Reise in ihr Inneres, in dem sie ihre "glückliche Kindheit" noch einmal in Bildern durchlebte. So durfte sie auf ihrer Expedition zu ihrem eigenen Selbst eine bewegende Begegnung erleben. "Meine Mutter ist mir wie lebendig begegnet und nahm mich lächelnd in ihre Arme. Das war so wunderschön, ich habe vor Glück geweint", betont die frühere Promi Big Brother-Teilnehmerin, für die sich diese Erfahrung als besonderer Schlüsselmoment herausstellte: "Endlich kann ich sie loslassen. Ich habe mich hier wiedergefunden und erlebe mich voller Leichtigkeit und positiver Energie. Alles ist im Fluss, die Seele hat Frieden."

Anja ist eine bekannte deutsche Schauspielerin, die auch durch ihre Ehe mit Roland Kaiser (72) Berühmtheit erlangte. Sie und der "Warum hast Du nicht nein gesagt"-Interpret waren von 1990 bis 1995 miteinander verheiratet und begrüßten einen gemeinsamen Sohn auf der Welt. Nach der Trennung durchlebte die "Zärtliche Cousinen"-Darstellerin eine harte Zeit, wie sie kürzlich gegenüber Freizeit Revue erklärte: "Ich stand plötzlich alleine da." Roland habe sich anderweitig beschäftigt, während sie sich um die Erziehung ihres Kindes gekümmert hätte.

Anja Schüte, Schauspielerin

Roland Kaiser, Schlagersänger

