Anja Schüte (54) möchte es noch einmal wissen! Seit mehreren Jahrzehnten steht die gebürtige Hamburgerin vor der Kamera und wirkte an erfolgreichen Film- und Fernsehproduktionen wie "Das Traumschiff" und "Forsthaus Falkenau" mit. In der Liebe wollte es bei ihr bisher jedoch nie so richtig klappen. Nach dem Ehe-Aus mit Roland Kaiser (66) und zwei weiteren gescheiterten Beziehungen hat Anja nun jedoch in den Norweger Petter den Mann fürs Leben gefunden: Jetzt verkündete die Wahl-Osloerin, dass sie im Sommer ihren Partner heiraten werde!

Im Interview mit Bunte schwärmte sie von der bevorstehenden Hochzeit mit dem 61-Jährigen: "Zuerst werden wir nur im kleinsten Kreis in Oslo heiraten und danach gibt es eine große Feier in Deutschland." In Norwegen sei es Tradition, dass die Hochzeitsfeier in der Heimat der Braut stattfinde, verriet die 54-Jährige.

In ihrem Verlobten hat sie einen Mann gefunden, bei dem sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben geborgen fühlt: "Ich hatte noch nie einen Mann an meiner Seite, der so liebevoll und aufmerksam ist, wie er.“ In ihren früheren Partnerschaften gab es immer mal wieder Stress – mit dem Reeder aus Norwegen habe sie sich während ihrer zweijährigen Beziehung allerdings noch nie gestritten, meinte die ehemalige "Promi Big Brother"-Teilnehmerin.

