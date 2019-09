Haben sich gerade erst die ersten Couples gebildet, wird bei Love Island schon wieder ordentlich aufgemischt! Momentan bestehen fünf Paare auf der Liebesinsel: Fotograf Erik hat Fitnesskaufmann Danilo doch tatsächlich die freche Melissa weggeschnappt. Der durchtrainierte Mischa wählte die feurige Ricarda. Content Creator Dennis entschied sich für Lockenschopf Samira. Malemodel Yasin machte Kellnerin Lisa zu seiner besseren Hälfte und Danilo gönnte sich Wimpern-Designerin Denise. Doch dabei wird es nicht lange bleiben: Denn schon sind die nächsten Single-Ladys auf "Love Island" angekommen: "Die Granaten"!

Asena und Dijana kamen völlig überraschend am Morgen nach der Paarungszeremonie – mit der Aufgabe die Jungs auszuchecken und die bereits anwesenden Kandidatinnen in den Wahnsinn zu treiben. Schließlich muss sich jeder Islander davor fürchten, bei der nächsten Partnerwahl allein zu bleiben und somit nach Hause zu fahren! Kein Wunder also, dass die Teilnehmerinnen alles andere, als happy reagierten. "Die Braune ist... leck mich am Arsch. Das sind halt jetzt zwei Sexbomben", resümierte Melissa ängstlich.

Für die Jungs war die Ankunft der beiden Mädels auf jeden Fall nur erfreulich. "Die neuen Granaten sind schon anschaulich", schwärmte Muckimann Mischa im Sprechzimmer. Und auch Danilo empfand die Nachzüglerinnen als eine "schöne Überraschung." Und die weibliche Konkurrenz? Die wollen in den kommenden Tagen die Krallen ausfahren. Wie findet ihr, dass Dijana und Asena schon heute nachgerückt sind?

Nächste Folge von „Love Island“ morgen Abend um 22:15 Uhr bei RTL II

