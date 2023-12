Nach Marcellino: Dijana Cvijetic ist wieder frisch verliebt!

Sie strahlt bis über beide Ohren. Dijana Cvijetic (29) hatte in der Vergangenheit nicht wirklich Glück in der Liebe. Im Juni 2022 verkündete die einstige Love Island-Kandidatin, dass sie sich von ihrem damaligen Freund Marcellino Kremers getrennt hat. Das Liebes-Aus machte der Beauty mental zu schaffen – sie ließ sich deshalb sogar in einer Klinik behandeln. Doch nun scheinen die schweren Zeiten wie weggeweht: Dijana ist Hals über Kopf verliebt!

Die freudigen Neuigkeiten verkündet die 29-Jährige höchstpersönlich auf ihrem Instagram-Profil – und zwar in Form eines süßen Schnappschusses. Darauf posiert sie in den Armen ihres neuen Partners für die Kamera und wirkt dabei mehr als happy! Die Beschreibung hält Dijana schlicht. "Ich bin deins", schreibt sie und fügt dem Post ein rotes Herz-Emoji hinzu. Bei dem attraktiven Mann handelt es sich um Mauro. Viel mehr gibt die Beauty aber nicht preis.

Erst im Februar verriet Dijana in einer Fragerunde im Netz, dass sie sich nicht bereit fühle, einen neuen Mann in ihr Leben zu lassen. "Eine Beziehung ist aktuell das Letzte, woran ich denke", betonte sie und fügte hinzu, dass sie sich derzeit lieber auf sich selbst fokussieren wolle. Dennoch merkte sie an: "Meistens passiert im Leben immer das, was man am wenigsten erwartet."

