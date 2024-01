UK-"Love Island"-Joshua rennt nach Kuss zur nächsten Lady!

Er lässt hier nichts anbrennen! Joshua Ritchie wurde zu einem bekannten Gesicht im britischen Fernsehen durch seine Teilnahme an UK-Love Island. Denn der Hottie war bereits in der ersten Staffel, die im Jahr 2015 lief, zu sehen und erreichte sogar das Finale. Jetzt ist er zurück in dem Format und erstaunt die Zuschauer gewaltig. Joshua knutscht mit Georgia und will dann aber Molly!

In der aktuellen Folge von UK-"Love Island" kommen sich Georgia und Joshua näher und tauschen einen innigen Kuss aus. Am nächsten Morgen orientiert sich der 29-Jährige jedoch bereits anderweitig und eröffnet, dass er Molly küssen möchte. Und davon sind die Fans scheinbar begeistert. "Josh und Molly passen zu 100 Prozent besser zusammen als er und Georgia!", schreibt ein Nutzer auf X und ein anderer stimmt zu: "Ich bin ganz für Molly und Josh!"

Bis vor wenigen Monaten hatte Georgia hingegen ganz andere Probleme, die sie verarbeiten musste. Nachdem ihr Ex ein Sex-Tape von der Influencerin aufgenommen hatte, wurde er für schuldig erklärt und musste eine Haftstrafe antreten. Mithilfe einer spirituellen Reise kam die TV-Bekanntheit glücklicherweise über diese schwere Zeit hinweg.

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison im Oktober 2022

Instagram / joshuaritchie1 Joshua Ritchie und Georgia Harrison

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison, britischer Realitystar

