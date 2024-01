Gelassen: Trennung war für "Love Island"-Laura nicht hart!

Sie scheint damit gut klar zu kommen! Laura und Leon belegten den zweiten Platz bei der Realityshow Love Island 2023. Durch das Format wurden beide ein Paar, aber das Glück der Verliebten hielt nicht lange. Erst Anfang Dezember gaben sie ihre Trennung im Netz bekannt. Aber die Beauty scheint dies gelassen zu nehmen: Das Beziehungsende mit Leon fiel Laura nicht schwer!

In einer Fragerunde auf Instagram teilt das TV-Sternchen private Einblicke zum Liebes-Aus. "Die Trennung an sich war tatsächlich nicht besonders hart für mich, da ich mein festes Leben habe und er kein Bestandteil davon war und auch kein Teil davon sein wollte", plaudert sie aus und fügt hinzu: "Ablenken musste ich mich in dem Fall auch nicht. Ich bin ganz normal in meiner Kölner Umgebung unterwegs."

Laura zeigte sich bereits kurz nach der Trennung von ihrem Leon offen gegenüber ihren Fans. "Wir hatten unterschiedliche Vorstellungen von einer gesunden und glücklichen Beziehung", schrieb sie auf Social Media und merkte an: "Ich habe immer an meiner Vorstellung festgehalten, wie schön es sein könnte. Zu diesem Punkt ist es leider nicht gekommen, jeder hat seine Prioritäten anders gesetzt."

RTLZWEI / Magdalena Possert Leon und Laura, "Love Island"-Finalisten 2023

Instagram / lori.g14 Laura, "Love Island"-Kandidatin 2023

RTL II Leon und Laura bei "Love Island" 2023

