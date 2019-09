Große Trauer um Paul Lyons! Der ehemalige Profi-Sportler ist tot. Der Australier nahm zweimal an den Olympischen Spielen teil und war seit Kindertagen begeisterter Martial-Arts-Kämpfer. Er war sogar Kandidat bei der australischen Version von "Ninja Warrior". Zuletzt arbeitet er im Familienbetrieb Fighting Lyons Fitness als Personal Trainer und unterrichtete Erwachsene und Kinder. Mit emotionalen Zeilen teilten seine Angehörigen nun mit, dass der 50-Jährige gestorben ist.

"An diesem Morgen verstarb der geliebte Cheftrainer Paul Lyons plötzlich, aber friedlich im Schlaf. Wir stehen immer noch unter Schock", gab die Familie am vergangenen Sonntag auf dem Instagram-Kanal des Fitnessstudios bekannt. Sie müsse diesen schrecklichen Verlust nun erst einmal verarbeiten und bat daher um Verständnis, dass der Betrieb in den kommenden Tagen geschlossen bleibt.

Außerdem betonten Pauls Angehörige, dass er jeden Kunden, der durch die Tür ihres Studios kam, wie einen Verwandten geschätzt habe: "Seine Anleitung als Mentor wird uns fehlen." Wann die Gedenkfeier stattfinden soll, ist noch nicht bekannt. Die Familie will sich melden, sobald es einen Termin gibt.

Instagram / fightinglyonsfitness Paul Lyons, ehemaliger Kandidat bei "Ninja Warrior Australia"

Instagram / fightinglyonsfitness Paul Lyons und eine Kollegin im Februar 2019

Instagram / fightinglyonsfitness Paul Lyons, Personal Trainer



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de