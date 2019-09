Was für ein tragischer Verlust! Erst vor wenigen Wochen der der US-amerikanische Football-Star Chris Smith Vater geworden. Im Netz hatte er seiner Partnerin Petara Cordero und seinem neugeborenen Töchterchen Haven eine rührende Liebeserklärung gemacht. Nun wurde das junge Familienglück von einem schlimmen Unfall überschattet. Die frischgebackene Mutter wurde am Mittwochmorgen von einem Auto angefahren und starb – vor den Augen ihres Freundes.

Chris' Football-Team verkündete die traurige Nachricht auf seiner Webseite. Demnach war das Paar in seinem Lamborghini in West-Cleveland unterwegs. Als die beiden eine Pause machten, stieg Petara aus und wurde von einem fahrenden Wagen erfasst. Die junge Frau wurde daraufhin in das Cleveland Clinic Fairview Hospital eingeliefert, wo sie letztendlich für tot erklärt wurde. Die Fahrerin des anderen Unfallfahrzeugs wurde ärztlich versorgt und vorläufige Untersuchungen deuten darauf hin, dass die 47-Jährige alkoholisiert war.

Die Cleveland-Manager Dee und Jimmy Haslam sprachen Chris ihr Beileid aus: "Worte können das Mitgefühl, das wir für Chris [...] empfinden, nicht beschreiben." Das gesamte Team trauere mit Chris, seiner Familie und Petaras Angehörigen. "Wir werden alles daran setzen, ihnen in dieser schwierigen Zeit unsere Unterstützung, unseren Komfort und unsere Ressourcen zu bieten", betonten sie weiter.

Getty Images Chris Smith, US-Footballer von den Cleveland Browns

Instagram / 98chrissmith Chris Smith' Freundin Petara und Baby Haven kurz nach der Geburt, August 2019

Instagram / tarajesss Chris Smith mit seiner Tochter Haven, August 2019



