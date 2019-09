Es ist ein schrecklicher Verlust, den der Football-Star Chris Smith verkraften muss: Seine Freundin Petara Cordero ist vergangene Woche bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Das Unglück geschah nur wenige Wochen nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Haven Harris Smith. Nun meldet sich der amerikanische Sportler zu Wort und gedenkt seiner verstorbenen großen Liebe in einem emotionalen Post via Social Media.

Auf Instagram postete Chris nun mehrere Pärchen-Fotos aus glücklichen Zeiten und schrieb dazu: "Gott hat einen Plan für jeden von uns", auch wenn er nicht verstehen könne, warum Petara ihm weggenommen wurde. Was er jedoch verstehe: "Sie ist nun an einem besseren Ort und kann ruhig schlafen." Petara sei seine Frau, seine beste Freundin und die Mutter seiner wunderschönen Tochter – "Ich liebe dich, Baby", heißt es in seinem Beitrag weiter. Es ist das erste Mal, dass sich Chris nach dem schrecklichen Unfalltod seiner Freundin zu Wort meldet.

Die 26-jährige Petara war vergangene Woche auf einem Ausflug von einem Auto angefahren worden – vor den Augen ihres Freundes. Das Paar war mit Chris’ Lamborghini in Cleveland unterwegs, als die junge Frau während einer Pause kurz ausstieg und von dem Wagen einer vermutlich alkoholisierten Frau erfasst und tödlich verletzt wurde.

Instagram / 98chrissmith Chris Smith' Freundin Petara und Baby Haven kurz nach der Geburt, August 2019

Anzeige

Instagram / tarajesss Chris Smith mit seiner Tochter Haven, August 2019

Anzeige

Instagram / 98chrissmith Chris Smiths verstorbene Freundin Petara

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de