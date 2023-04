Tragisch: Football-Star Chris Smith stirbt mit nur 31 Jahren

Traurige Nachricht aus der NFL. Als aktiver Footballspieler spielte Chris Smith ganze acht Jahre in der National Football League und stand in der Defensive unter anderem für Teams wie die Jacksonville Jaguars auf dem Platz. 2023 wechselte er in die XFL, die American Football Liga, und sollte dort für die Seatle Sea Dragons spielen. Doch dazu wird es nicht mehr kommen: Chris ist im Alter von 31 Jahren verstorben.

Via Twitter gibt der NFL-Vertreter Drew Rosenhaus bekannt, dass Chris verstorben ist. "Ruhe in Frieden, Chris. Wir werden dich vermissen", schreibt er und sendet sein Beileid an die hinterbliebene Familie und Freunde des Sportlers. Zu den genauen Umständen von Chris' Tod ist derzeit noch nichts bekannt. Mittlerweile melden sich auch einige von seinen Kollegen zu Wort. "Wir beten für die Familie von Chris Smith", meint der Footballspieler Shaq Lawson. David Njoku beschreibt den Tod seines Freundes als "herzzerreißend" und bezeichnet ihn als eine "Helden seiner Heimatstadt" Salisbury mit einer "freundlichen Seele".

Was Chris' frühen Tod noch tragischer macht, ist der Umstand, dass er erst 2019 den Verlust seiner Lebensgefährtin Petara Cordero verkraften musste. Diese war bei einer Autofahrt aus dem Wagen gestiegen und wurde von einem Auto erfasst. Erst kurz zuvor war die gemeinsame Tochter des Paares zur Welt gekommen.

Getty Images Chris Smith, ehemaliger NFL-Spieler

