Große Trauer in der Fußball-Welt: Der Kult-Trainer Rudi Gutendorf ist in der Nacht auf Samstag verstorben. Der gebürtige Koblenzer kam in seiner Karriere so viel herum, wie die wenigsten: In insgesamt 32 Ländern rund um den Erdball verteilt, trainierte er Mannschaften leidenschaftlich. Einer seiner größten Erfolge hierzulande: Gutendorf führte den Verein Schalke 04 in der Saison 1968/69 in der Rückrunde vom vorletzten Tabellenplatz auf den siebenten und schließlich sogar ins Pokalfinale. Jetzt müssen sich seine Fans von ihm verabschieden: Mit 93 Jahren ist er gestorben – woran, ist bislang noch nicht bekannt.

Seine Familie bestätigte nun in einem Bild-Statement den Tod von Gutendorf: "Wir verlieren in ihm jemanden, der uns durch sein großes Herz und Positivität jeden Tag bereichert hat. Mit über 50 Trainerstationen auf allen fünf Kontinenten hat er zahlreiche Menschen mit seiner Person und Arbeit positiv berührt", erinnerten sich seine Angehörigen liebevoll an ihn. Seine vielen Trainerstationen verhalfen ihm sogar zu einem Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.

Besonders wichtig sei dem Erfolgstrainer immer eine gute Abwehrtechnik gewesen – dieser Schwerpunkt in seiner Arbeit brachte ihm auch seinen Spitznamen "Riegel-Rudi" ein. Eine von ihm geförderte Doppeldeckungs-Taktik werde sogar bis heute angewandt. Schließlich war er auch selbst als Kicker auf dem Platz erfolgreich: Mit dem TuS Neuendorf stand er 1948 im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft.

