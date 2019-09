Berühmt dank TikTok! In dem Video-Portal gibt es einen neuen Trend: Millionen User posteten Clips, unterlegt mit dem Song "Runway" – die Hookline des Liedes wurde dadurch zum Internet-Hit. Mehr als vier Millionen Fans hörten das inoffizielle Musikvideo an, das sich schließlich sogar einen Platz in den Spotify-Charts sicherte. Die Interpretin des Hits ist Stunna Girl. Doch wer steckt hinter der Rap-Stimme, die dank der Lipsync-Plattform auf einmal berühmt ist?

Stunna Girl heißt mit bürgerlichem Namen Suzanne und ist eine Rapperin aus dem kalifornischen Sacramento. Als Künstlerin hatte sie vor ihrem Durchbruch mit "Runaway" bereits ein paar Lieder im Netz veröffentlicht – doch über sechsstellige Klicks schaffte sie es nie hinaus. Mit dem TikTok-Hype änderte sich das und die US-Amerikanerin angelte sich sogar einen Plattenvertrag bei der Capitol Music Group. Rund 140.000 Instagram-Follower kann die Musikerin mittlerweile auf ihrem Account verbuchen. Ob sich diese Zahl mit zunehmendem Ruhm schon bald noch oben korrigieren wird?

Im Interview mit BuzzFeed News gestand die 21-Jährige: "Ich wusste nicht wirklich, was TikTok ist." Ihre jüngere Schwester aus North Carolina habe schließlich ihrer Mutter erzählt, dass der Song "Runway" im Internet herumgehen würde. Sie selbst habe da aber noch nicht begriffen, was vor sich ging. Erst als ein Fan ihr auf ihrem Kanal einige Videos zukommen ließ, verstand Suzanne, dass sie zu einer Netz-Berühmtheit geworden war.

Instagram / _stunnagirl_ Stunna Girl im August 2019

Anzeige

Instagram / _stunnagirl_ US-Rapperin Stunna Girl

Anzeige

Instagram / _stunnagirl_ Stunna Girl im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de