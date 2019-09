Die Mutter-Tochter-Zeit kommt in Melanie Müllers (31) zweiter Schwangerschaft anscheinend nicht zu kurz! Nachdem die Partysängerin im September 2017 Mia Rose (1) zur Welt gebracht hatte, verkündete sie vor wenigen Wochen: Ein zweites Baby ist auf dem Weg. Ob es ein Töchterchen oder ein Sohn wird, ist noch nicht bekannt. Die Zeit bis zur Geburt nutzt Melanie aber ganz entspannt und gut gelaunt mit Mia Rose im Spa.

Auf Facebook teilte die 31-Jährige eine süße Aufnahme des Wellness-Tages mit ihrer Kleinen, auf der beide leuchtend blaue Bademäntel tragen und strahlen. "Mädels-Wellness! Und was macht ihr heute noch Schönes?", schrieb Melli zu dem Foto. Der Babybauch der Ex-Der Bachelor-Kandidatin ist wie bei vorigen Postings gar nicht zu sehen.

Ganz so relaxed wird es für Melanie nicht lange bleiben. Nach der Ankunft von Baby Nummer zwei soll es für die Malle-Unterhalterin bald schon wieder auf die Bühne gehen. "Also, ich glaube, ich habe diesmal eine Woche frei nach der Geburt und dann geht es ganz normal weiter, dann fängt die Oktoberfest-Zeit an und dann wird durchgerockt, also, da ist nichts mit frei", erklärte die Blondine kürzlich im Promiflash-Interview.

Instagram / melanie.mueller_offiziell Ballermann-Sängerin Melanie Müller mit Mann Mike und Tochter Mia Rose

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller während ihrer zweiten Schwangerschaft, August 2019

ActionPress / Friedrich,Jürgen Melanie Müller 2019 in Nürnberg

