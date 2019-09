Schockierende Nachrichten von Renee Alway (33)! Im Jahr 2013 war die ehemalige Finalistin der US-amerikanischen Fernsehshow America’s Next Topmodel zum wiederholten Male mit dem Gesetz in Konflikt geraten und musste für ihre lange Vergehensliste eine zwölfjährige Haftstrafe antreten. Nachdem das Model im August vergangenen Jahres vorzeitig entlassen wurde, sorgte es jetzt für einen erneuten Polizeieinsatz: Renee wurde tatsächlich schon wieder verhaftet!

Nachdem sich Renee unter anderem bereits wegen Drogenbesitz, Einbruch und unerlaubtem Waffenbesitz vor Gericht verantworten musste, stehen nun laut Daily Mail neue Punkte auf der Anklageliste gegen die 33-Jährige. Wie das britische Magazin vom zuständigen Sheriff-Department erfahren haben will, soll Renee am vergangenen Dienstag in Gewahrsam genommen worden sein. Der Grund: häusliche Gewalt, Angriff mit einer tödlichen Waffe und terroristische Drohungen. Wer das Opfer ist, ob ein Mitbewohner oder der Ehepartner, wurde bisher nicht bekannt gegeben. Auch Renee äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen.

Im Jahr 2006 hatte Renee Jason DeWitt das Jawort gegeben. Ob die beiden allerdings noch ein Paar sind, ist nicht bekannt. Die Blondine, die amerikanischen Medien zufolge drei Kinder hat, beschreibt sich auf ihrem Twitter-Account selbst als "Lesbe, Verbrecherin und Atheistin".

Twitter / lesbi_atheist Renee Alway 2017

Anzeige

Twitter / lesbi_atheist Ex-GNTM-Kandidat Renee Alway

Anzeige

Katherine Christine/WENN Renee Alway, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de