Traurige Nachrichten aus der Sportwelt: Star-Kicker Fernando Ricksen ist mit gerade einmal 43 Jahren verstorben. Der gebürtige Niederländer feierte zu Lebzeiten große Erfolge im Fußball: Sechs Jahre lang spielte der Verteidiger für die Glasgow Rangers – der spätere Kapitän gewann mit seiner Mannschaft unter anderem dreimal die Scottish Premier League. Von 2008 staubte er mit Zenit Sankt Petersburg den UEFA-Cup ab. Während es beruflich prächtig für den Sportler lief, musste er privat mit einer nicht heilbaren Krankheit kämpfen, die ihn schlussendlich das Leben kostete.

Bereits 2013 machte der Kicker öffentlich, an ALS zu leiden – einer degenerativen Erkrankung des motorischen Nervensystems, die von Muskelschwäche über Lähmung bis hin zu Atemwegsproblemen führt. Wie sein früherer Klub Rangers in einer Pressemitteilung bekannt gab, verstarb Fernando am Mittwoch, in den frühen Morgenstunden nach langjährigem Kampf in einem Hospiz. Sein ehemaliger Teamkollege Peter Lovenkrands nahm im Netz Abschied von seinem Kumpel: "Ein wahrer Krieger und Anführer auf dem Feld. Du hast gekämpft. Wir werden dich vermissen. Ruhe in Frieden, mein Freund."

Die Gedanken des Teams sind in dieser schwierigen Zeit vor allem bei Fernandos Angehörigen: Der 43-Jährige hinterlässt seine Ehefrau Veronika und Töchterchen Isabella. Seine kleine Familie kümmerte sich bis zum Schluss um den Schwerkranken, besuchten ihn in der Klinik und spendeten ihm Trost.

Getty Images Fernando Ricksen 2003 in Glasgow

Instagram / veronikaricksen Fernando Ricksen mit Frau Veronika und Tochter Isabella

Getty Images Fernando Ricksen mit Frau Veronika und Tochter Isabella 2014



