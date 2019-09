Für ihn gehört dieser Lifestyle einfach zum Leben dazu. Thomas Middleditch (37) spielt seit 2014 in der HBO-Serie “Silicon Valley” den Start-up-Gründer Richard Hendricks. In diesem Jahr wird die sechste und damit finale Staffel ausgestrahlt. Doch aktuell macht der kanadische Schauspieler mit anderen News Schlagzeilen – mit der Vorliebe für Swingerpartys. In einem Interview enthüllte Thomas, der seit 2015 mit der Kostümbildnerin Mollie Gates verheiratet ist, wie es dazu kam.

"Um ehrlich zu sein, Swingen hat unsere Ehe gerettet", so Thomas im aktuellen Playboy. Erst nachdem die beiden den Bund der Ehe eingegangen waren, hatte er Mollie seine Vorliebe gestanden, sie gebeten, diesen eher untraditionellen Weg mit ihm zu gehen. Und anstatt ihm Lebewohl zu sagen, hatte sie sich darauf eingelassen und gemeint: “Lass es uns ausprobieren.”

Dem Playboy gegenüber räumte er ein, der Swinger-Lifestyle sei nicht immer leicht zu handeln. "Wir streiten uns ständig darüber. Mollie und ich haben unsere eigenen Regeln aufgestellt. Im Vergleich zu den meisten Leuten, die wir getroffen haben, die diese Art von Scheiße machen, sind unsere Regeln streng. Wir sind nicht alleine unterwegs; wir sind zusammen, eine Einheit“. Er erklärte, dass er seine Frau liebe, "wie ich noch nie zuvor jemanden geliebt habe", aber sagte auch, dass "der Lebensstil" etwas ist, auf das er nicht verzichten kann.

Getty Images Thomas Middleditch in Los Angeles

Getty Images Thomas Middleditch und seine Frau Mollie Gates bei einem Screening von "The Souvenir"

Getty Images Mollie Gates und Thomas Middleditch bei den Emmy Awards

