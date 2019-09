Was musste Thitim Noraphanpiphat in ihren letzten Stunden durchleben? Die Thailänderin war ein gefeierter Instagram-Star. Mit ihrer lebensfrohen Art und ihren freizügigen Fotos begeisterte sie zuletzt über 75.000 Follower. Doch nun hat Thitims Leben viel zu früh ein Ende gefunden: Sie wurde am Dienstag leblos auf dem Flur eines Wohnhauses in Bangkok gefunden Wurde die 25-Jährige erst vergewaltigt und dann ermordet?

Wie die thailändische Tageszeitung Bangkok Post berichtet, zeigt eine Überwachungskamera, wie das bewusstlose Model nach einer Partynacht von einer männlichen Person durch den Flur eines Hauses geschleift wird – den Mann soll sie zuvor in einem Club kennengelernt haben. In den frühen Morgenstunden wurde Thitim dann tot aufgefunden. Die sofort eingeleitete Autopsie brachte bereits erste Ergebnisse: Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Social Media-Star vor seinem Tod vergewaltigt wurde.

Dank der Kameras konnte der Tatverdächtige bereits von der Polizei identifiziert werden: Bei dem Mann handelt es sich um einen 25-jährigen Studenten aus Bangkok. Er beteuert jedoch seine Unschuld und behauptet, Thitim mit sich genommen zu haben, weil sie stark betrunken gewesen sei.

Instagram / lunlabelle.thitim Thitim Noraphanpiphat im September 2019

Instagram / lunlabelle.thitim Thitim Noraphanpiphat, Model

Instagram / lunlabelle.thitim Thitim Noraphanpiphat im August 2019



