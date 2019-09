Instagram greift durch! Etliche Nutzer des sozialen Netzwerks dürften sich inzwischen an einer Menge Content sattgesehen haben: Protein-Shakes, Detox-Tees, die beim Abnehmen helfen sollen, Ergebnisse von Schönheits-OPs, Wunderpillen für einen flachen Bauch, beworben mit strahlend, auffallend unnatürlich weißen Zähnen – damit soll demnächst Schluss sein. Zumindest teilweise! Die Betreiber der App sind dabei, inhaltliche Einschränkungen und eine Alterssperre einzuführen, um jüngere User zu schützen.

Bei der Influencer-Riege wird diese Neuerung wohl für Herzrasen sorgen! YouTuber Henning Merten, Ex-Bachelorette Jessica Paszka (29), ja sogar Kurven-Queen Kim Kardashian (38) setzen nämlich auf "Sponsored Posts" – und verdienen durch ihre Social-Media-Werbung eine Menge Cash. Instagram will den bezahlten Beiträgen nun jedoch einen Riegel vorschieben. Nach den neuesten Richtlinien können demnach nur noch Personen Werbe-Postings sehen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Ebenfalls in Zukunft tabu: Reklame für Beauty-Eingriffe wie Zahn-Bleaching oder Botox-Behandlungen. Auch wer nicht eingeloggt ist, bekommt keine Werbe-Kooperationen mehr angezeigt.

Warum geht Instagram diesen Schritt? Das Unternehmen solle "ein positiver Platz für jeden sein", erklärte Public-Policy-Managerin Emma Collins der BBC. Die Selbstwahrnehmung der Jugendlichen könne durch gesponserte Beauty-Inhalte gestört werden: "Wir arbeiten stetig daran, den gesellschaftlichen Druck zu reduzieren, der durch Social Media entstehen kann."

Instagram / henning.merten Henning Merten, YouTuber

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / jessiicooper Ex-"Der Bachelor"-Babe Jessica Schröder, ehemals Neufeld

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de