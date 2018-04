Ihre Online-Profile bringen Bella Thorne (20) jede Menge Zaster ein! Allein auf Instagram folgen der Schauspielerin, die gerade mit Patrick Schwarzenegger (24) im Kinofilm "Midnight Sun" zu sehen ist, über 17 Millionen User. Eine gewaltige Menge an Fans, die auch für große Unternehmen interessant und damit für die Influencerin sehr lukrativ ist: Bella streicht für einen einzelnen Post auf ihrem Profil 65.000 Dollar ein und finanzierte sich mit Social Media sogar ihr Luxushaus!

Umgerechnet rund 53.000 Euro springen für den einstigen Disney-Star mit einem einzigen Online-Beitrag heraus – das verriet Bella nun in einer Vogue-Dokumentation. Für eine Insta-Story, die nach 24 Stunden wieder verschwindet, bekommt sie zwar natürlich etwas weniger, aber auch nicht gerade wenig Geld. "Für ein Story-Posting liegt es irgendwo zwischen 10.000 und 20.000 Dollar, und für Snapchat gibt's genauso viel wie für eine Insta-Story", erklärte die 20-Jährige ganz offen.

Kein Wunder, dass Bella es inzwischen als vollwertige Arbeit ansieht, auf der Bilderplattform aktiv zu sein – statt mal eben spontan witzige oder auch mal provokative Schnappschüsse zu teilen, geht der Rotschopf analytisch an die Sache heran, um so erfolgreich wie möglich zu posten. "Instagram ist zu hundert Prozent ein Job für mich. Ich habe mit 18 Jahren angefangen, hatte exakt 200 Dollar auf meinem Konto und habe dieses Haus eineinhalb Jahre später gekauft – und das alles dank Social Media", sagte Bella über ihre Bude in Los Angeles, die sie 2016 für umgerechnet rund 1,6 Millionen Euro erworben hatte.

Instagram / bellathorne Bella Thorne im BH und offener Hose

Instagram / bellathorne Bella Thorne mit roten Haaren

Instagram / bellathorne Bella Thorne via Instagram

