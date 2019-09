Die australische Sängerin Samantha Jade ist es gewohnt, im Internet mal einen dummen Spruch oder einen fiesen Kommentar zu kassieren. Doch was sie im Jahr 2014 auf Social Media erleben musste, kann man kaum glauben. Damals war die Mutter der X Factor-Gewinnerin kurz zuvor mit einem schweren Krebsleiden diagnostiziert worden, was die Musikerin in einem emotionalen Post mit ihren Fans teilte. Daraufhin wurde ihr vorgeworfen, sie würde nur Publicity wollen!

Als Samantha auf Twitter darum bat, ihre Fans mögen für ihre schwerkranke Mutter beten, war ihr bereits bewusst, dass ihre Mama bald sterben könnte. Wie schlimm es jedoch wirklich um sie stand, wollte sie nicht genauer preisgeben. Kurz nachdem ihr rührender Tweet online war, bekam die 32-Jährige eine Menge Hate zu spüren. Denn am selben Abend lief die erste Episode ihrer Show “INXS: Never Tear Us Apart”. “Dieses eine Mädchen schrieb zurück: ‘Was für eine Art, Werbung für deine Rolle in der Show zu machen’”, so die Sängerin gegenüber WHO Magazine. Samantha war geschockt: ”Ich wusste nicht einmal, dass es in dieser Nacht ausgestrahlt wurde – es war nicht auf meinem Radar.”

Nur wenige Monate nach der fiesen Attacke auf die Australierin erlag ihre Mutter dem Krebs. Im Juni 2014 verstarb sie, als Samantha gerade einmal 28 Jahre alt war.

Getty Images Samantha Jade in Sydney

Getty Images Samantha Jade bei den Annual Aria Awards 2018

Getty Images Samantha Jade bei der Premiere von "Chicago"

