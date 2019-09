In wenigen Wochen ist es so weit: Melanie Müller (31) und ihr Mann Mike Blümer erwarten nach Tochter Mia Rose (2) ihr zweites Kind. Nur zu gerne lässt die Ballermann-Sängerin ihre Follower an ihrem erneutem Babyglück teilhaben. Auf ihrem neuesten Foto zeigt sie nun nicht nur, wie prall ihr Bauch mittlerweile ist – sondern verrät auch ein pikantes Detail von der Zeugung!

Auf Instagram veröffentlichte die 31-Jährige eine Collage von sich. Die linke Aufnahme zeigt Melanie vor ihrer zweiten Schwangerschaft: Rank und schlank posiert sie in einem sportlichen Outfit am Strand. Rechts ist ein aktuelles Bild von ihr zu sehen. Während für ihre schlanke Figur "100 Sit-ups" nötig waren, musste sie sich für ihren Babybauch offenbar weniger körperlich verausgaben: "Einmal gebückt", witzelte Melanie.

Hat die Musikerin damit etwa die Sexstellung ausgeplaudert, mit der ihr zweites Baby gezeugt wurde? Melanies Fans ließen sich jedenfalls von ihrem Humor anstecken und kommentierten das Foto mindestens genauso scherzhaft: "Vom Bücken bekommt man also Bauch" oder "Ist schon das zweite Mal passiert", lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Instagram / melanie.mueller_offiziell Ballermann-Sängerin Melanie Müller mit Mann Mike und Tochter Mia Rose

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller im September 2019

Anzeige

Getty Images Melanie Müller im Oktober 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de