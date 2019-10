Hat Ennesto Monté (44) die Geschäftsidee schlechthin? Würstchenfachmann Lars Obendorfer startete kürzlich einen Aufruf: Er suchte Mitarbeiter für seine "Best Worscht"-Filialen und wollte den besten Mann oder die beste Frau dafür finden. Unter den unzähligen Bewerbern tummelte sich auch Reality-Star Ennesto. Der Party-Sänger war sich sicher, nach seiner Penisvergrößerung der passende Botschafter für das fleischige Vergnügen zu sein. Deshalb kam Ennesto jetzt mit einem skurrilen Bewerbungsvideo daher.

Bild veröffentlichte nun die Aufnahme, die den 44-Jährigen mit einem Handtuch um die Schultern in einem Badezimmer voll unzähliger Fliegen zeigt. Bei seiner Vorstellung versucht der einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer, mit Eigeninitiative zu punkten: "Ich würde sozusagen eine eigene Marke ins Leben rufen. 'Monté scharf' könnte man sie nennen. Unsere Würstchen sollten länger, praller und schärfer sein." Das deckt sich wohl auch mit seinen eigenen Vorlieben. "Ich habe ein besonderes Gefühl für die Form von Würstchen. [...] Ich benötige es besonders scharf und bin es auch", richtete er dem Boulevardblatt aus.

Der Gastronom hingegen war von derlei Wortspielen wenig begeistert. "In die Richtung, in die er gehen möchte, das passt einfach nicht zu uns. Wir schneiden unsere Würste ja auch in Scheiben. Und scharf sind unsere Kunden ja auch selbst", konterte Obendorfer eiskalt.

Halisch, Jörg Ennesto Monté in der PIXX Lounge in Frankfurt

Deppe, Kenny Ennesto Monté 2017 auf Mallorca

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté, Reality-TV-Star

